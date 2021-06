Italia-Svezia, Europei basket femminile 2021: programma, orario, tv, streaming 21 giugno

Sarà la Svezia l’avversaria dell’Italia nell’ottavo di finale che deciderà il destino delle azzurre in quel della Fonteta di Valencia. Non si scherza più: chi vince va avanti, chi perde chiude qui la propria avventura. E il tutto va a finire in un derby tra due coach italiani di un certo nome.

Lino Lardo, infatti, si ritrova davanti Marco Crespi, e le due traiettorie sono state importanti anche e soprattutto in Serie A per diversi motivi. Ma non c’è solo questo: Crespi, infatti, è stato l’allenatore azzurro dal 2017 agli Europei del 2019, prima che fosse richiamato Capobianco (per due partite) e che, poi, si trovasse l’accordo con l’ex coach dell’Olimpia Milano. La Svezia viene da un girone A dalle trame complicate, l’Italia da due vittorie (Montenegro e Grecia) e una sconfitta (Serbia all’overtime). Si erano affrontate per l’ultima volta, a livello ufficiale, nelle qualificazioni europee a novembre 2018, a La Spezia.

Italia-Svezia, ottavo di finale (barrage) degli Europei 2021, si giocherà quest’oggi alle ore 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-SVEZIA, OTTAVI EUROPEI 2021: PROGRAMMA

LUNEDÌ 21 GIUGNO

Ore 18:00 Italia-Svezia

ITALIA-SVEZIA, OTTAVI EUROPEI 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: fiba.basketball