Italia-Serbia oggi, Europei basket femminile: orario, tv, programma, streaming

Italia-Serbia, si parte: gli Europei del 2021 iniziano per le azzurre con uno degli ostacoli più difficili in assoluto, quello rappresentato dalle campionesse d’Europa del 2015, che hanno mantenuto diverse tra le star che furoreggiano in Europa.

Ana Dabovic, Aleksandra Crvendakic, Sonja Vasic: sono solo tre dei grandi nomi che la Serbia può offrire, e l’aggiunta di Yvonne Anderson da naturalizzata non è di certo di poco peso nel reparto piccole. L’Italia si presenta con il blocco quasi integrale di Venezia e Schio, le due squadre che hanno dominato la stagione, più Lorela Cubaj di ritorno dagli Stati Uniti, Nicole Romeo di scena a Ragusa e Cecilia Zandalasini che, dopo gli anni al Fenerbahce, dalla prossima annata farà parte della Virtus Bologna insieme a coach Lino Lardo.

Italia-Serbia, gara d’esordio delle azzurre agli Europei 2021, si giocherà oggi alle ore 18:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-SERBIA, EUROPEI 2021: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

Ore 18:00 Italia-Serbia

ITALIA-SERBIA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo