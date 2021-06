Italia-Cina oggi, Nations League volley femminile: orario, tv, programma, streaming

L’Italia tornerà sul parquet oggi, 14 giugno, alle ore 16.00 per sfidare la Cina nel dodicesimo match di Nations League di volley femminile. Le azzurre ieri hanno giocato un buonissimo match contro l’Olanda, salvo cedere nel finale al tie-break. Un buon viatico in vista della partita di oggi contro le asiatiche.

Giulio Bregoli sta facendo ruotare con una certa costanza la sue giocatrici, in particolare quelle più giovani. Le azzurre cercheranno di onorare l’impegno e di fare bella figura contro un avversario che occupa l’ottavo posto in graduatoria ma che è pienamente in lotta per accedere alla final four distante solo 5 punti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cina, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su LA7d e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-CINA, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDì 14 GIUGNO:

16.00 Italia-Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7d (canale 29 del digitale terrestre).

Diretta streaming su la7.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB