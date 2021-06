Italia-Bulgaria e Italia-Ungheria oggi, Europei softball 2021: orari, tv, programma, streaming

Doppio impegno per l’Italia oggi agli Europei di softball. Dopo le due vittorie non esattamente difficili nei confronti di Russia e Polonia, continua il viaggio a Est dell’Europa, traslato direttamente in Friuli-Venezia Giulia. Stavolta le avversarie sono Bulgaria e Ungheria nella conclusione del primo girone.

Per le azzurre non è certamente questa la fase più complicata del campionato d’Europa, dal momento che attende, per confronti più probanti, la seconda fase. Le ragazze guidate da Federico Pizzolini ieri hanno avuto in grandissimo spolvero la coppia Filler-Longhi, senza ovviamente dimenticare Erika Piancastelli, che quando si tratta di lanciare un segnale mai si tira indietro. Debutto da lanciatrice partente (e vincente) per Ilaria Cacciamani, ormai l’ombra felice di Greta Cecchetti.

Italia-Bulgaria e Italia-Ungheria si giocheranno domani rispettivamente alle ore 15:00 e 20:00. Sarà possibile seguirle entrambe in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

EUROPEI SOFTBALL 2021: PARTITE ITALIA

MARTEDÌ 29 GIUGNO

Ore 15:00 Italia-Bulgaria (girone A, a Cervignano)

Ore 20:00 Italia-Ungheria (girone A, a Ronchi dei Legionari)

EUROPEI SOFTBALL 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (canale 204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

Foto: FIBS / EzR NADOC