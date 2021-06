Italia-Brasile oggi: orario, tv, programma, streaming Nations League volley femminile

Oggi mercoledì 2 giugno (ore 21.00) si gioca Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La nostra Nazionale è pronta per tornare in campo nella “bolla” di Rimini, dopo aver perso contro Polonia, Turchia, Serbia, Russia e aver incrociato il Giappone ieri sera. A 24 ore dal match contro le asiatiche, le azzurre si rimettono in gioco e vogliono assolutamente invertire la rotta.

L’Italia ha dimostrato di potersela giocare e di poter esprimere una bella pallavolo, forte di un sestetto di qualità e dotato di importanti doti tecniche. Va ricordato che la nostra Nazionale scenderà in campo con giovani e seconde linee, le big sono impegnate in un collegiale di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e le sudamericane rappresentano un ostacoli particolarmente ostico.

Ultimo incontro di questa seconda tornata (ne sono previste cinque), ci saranno poi tre giorni di riposo per la nostra Nazionale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su LA7d e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-BRASILE, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO:

21.00 Italia vs Brasile

ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7d (canale 29 del digitale terrestre).

Diretta streaming su la7.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB