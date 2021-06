Inghilterra-Germania 2-0, Europei 2021: Sterling e Kane a segno, i Tre Leoni ai quarti! Tedeschi a casa

L’Inghilterra ha sconfitto la Germania per 2-0 e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni ha surclassato i teutonici allo Stadio Wembley di Londra, davanti a oltre 40.000 persone: i sigilli di Sterling (al terzo gol in questa rassegna continentale) e Kane nella seconda parte della ripresa hanno lanciato i padroni di casa, capaci di vincere una grande classica del calcio internazionale e di proseguire la propria avventura in questa kermesse.

L’Inghilterra affronterà ora la vincente di Svezia-Ucraina allo Stadio Olimpico di Roma e poi in un’eventuale semifinale se la dovrà vedere contro la vincente di Danimarca-Repubblica Ceca (sempre a Wembley). Il sogno è quello di alzare al cielo il trofeo proprio in questo stadio, mentre i tedeschi tornano a casa amareggiati e in maniera anonima.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Germania inizia meglio, tiene bene le redini dell’incontro ed è decisamente accorta, anche se non costruisce grosse azioni pericolose. Al 16′ è però Sterling a impegnare Neuer a un grande intervento con uno splendio destro a giro. I tedeschi non si scompongono e alzano il baricentro, tanto che al 32′ Havertz lancia Werner, ma Pickford è impeccabile tra i pali. Nel recupero del primo tempo arriva l’occasione più importante: Sterling sfonda al centro, un rimpallo spedisce il pallone sui piedi di Kane nel cuore dell’area, cerca di saltare il portiere per insaccare, ma Hummels interviene e scaccia il pericolo.

Si torna negli spogliatoi sullo 0-0 e una situazione di grande equilibrato, in una partita poco spettacolare. Al 48′ Havertz calcia al volo dal limite, ma Pickford di riflesso si inventa un miracolo. Le due squadre chiudono gli spazi e non concedono molto agli avversari, poi al 75′ arriva il colpo all’improvviso che decide la partita: lavoro encomiabile di Kane, lancia Shaw, cross rasoterra in mezzo per Sterling e gol che fa passare l’Inghilterra in vantaggio.

Sei minuti più tardi, però, Sterling perde un pallone sanguinoso a metà campo e lancia Havertz, il quale prolunga per Mueller. Il trequartira tedesco è solo davanti a Pickford, calcia a botta sicura ma il pallone esce a lato di un soffio. I padroni di casa tirano un sospiro di sollievo, non concedono più nulla e al 40′ chiudono i conti: Shaw recupera un pallone a metà campo, allarga sulla sinistra per Grealish, cross in mezzo per la testa di Kane che segna il definitivo 2-0.

Foto: Lapresse