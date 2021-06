Golf, settimana di prestigio sullo European Tour con il futuristico Scandinavian Mixed 2021

Superato il Porsche European Open, che ha visto non solo la vittoria di Marcus Armitage ma anche la ben più lieta notizia per i nostri colori della qualificazione per il prossimo U.S. Open di Edoardo Molinari, il circuito dell’European Tour di golf entra nello storico weekend dello Scandinavian Mixed 2021. Si tratta del primo torneo in cui i migliori uomini e le migliori donne si sfideranno sui rispettivi tour in contemporanea, in maniera del tutto similare a quanto accade, per esempio, nel tennis.

Due stelle assolute come gli svedesi Annika Sörenstam e Henrik Stenson saranno i veri padroni di casa al Vallda Golf and Country Club di Göteborg, i quali organizzeranno infatti questo speciale evento dove rivedremo la formidabile golfista che è tornata in azione per la prima volta dopo 13 anni. 89 vittorie all’attivo in tutto il mondo, tra cui dieci major, prima della decisione di ritirarsi per metter su famiglia nel 2008. Questo è il palmares a dir poco invidiabile di Sörenstam, che ha dovuto attendere dodici mesi in più rispetto al previsto (a causa della pandemia), ora di nuovo su un campo in maniera ufficiale a cinquant’anni compiuti.

Il campo partenti sarà formato da 78 uomini e altrettante donne, per un torneo co-sanzionato dallo European Tour e dal Ladies European Tour che garantirà un montepremi complessivo di € 1.000.000 e punti ufficiali del World Ranking per entrambi i circuiti. Ci sarà dunque da divertirsi, perché l’atmosfera sarà differente dal solito ma lo spirito competitivo e l’importanza del risultato resteranno quelli di sempre, in un evento futuristico che può gettare le basi per una svolta della disciplina.

Il Valida Golf Club si trova alla periferia di Göteborg e misura 7.060 metri. È stato progettato da Martin Hawtree e presenta un layout con molti bunker, green ondulati e rough fitto. Il field non sarà ricchissimo di star, anche e soprattutto a causa dell’imminente major maschile (e a ridosso di quello femminile, terminato pochi giorni fa), tuttavia avremo ben quattro italiani impegnati: Renato Paratore, Lorenzo Gagli, Francesco Laporta e Lucrezia Colombotto-Rosso.

Foto: Federazione Italiana Golf