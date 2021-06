Golf: Jonathan Caldwell la spunta su Otaegui e Alice Hewson allo Scandinavian Mixed. Lorenzo Gagli 52° e miglior italiano

Si conclude lo Scandinavian Mixed hosted by Henrik & Annika (cioè Stenson & Sorenstam). A vincere, per la prima volta in carriera e a 37 anni, dopo non aver mai fatto meglio di un 5° posto sull’European Tour, è Jonathan Caldwell, con un -8 nel quarto e ultimo giro che va a completare un -17 totale (70 67 70 64, 264 colpi). Questa vittoria porta il nordirlandese a ridosso dei primi 200 del mondo.

Secondo posto per lo spagnolo Adrian Otaegui a -16 (-5 odierno), per brevi attimi anche leader della classifica, e terzo per l’inglese, che rappresenta l’ottimo torneo della rappresentanza femminile, Alice Hewson, a -15 con il -3 di giornata.

Non raggiungono il podio l’australiano Scott Hend e l’inglese James Morrison, entrambi a -13 davanti al danese Joachim B. Hansen (-12). Notevoli rimonte, tra i settimi (-11), per lo svedese Alexander Bjork e il giapponese Masahiro Kawamura (-6 l’uno, -5 l’altro). Con loro l’australiano Jason Scrivener. Spettacolare anche la risalita del sudafricano Haydn Porteous, che scala 44 posizioni ed è 10° a -10 (-7 oggi), insieme al portoghese Pedro Figueiredo, allo scozzese David Drysdale e alla tedesca Olivia Cowan. Notevole il 14° posto dell’amateur svedese Vincent Norrman a -9, mentre in campo femminile a seguire Hewson e Cowan ci sono, con il 18° posto a -8, le svedesi Maja Stark, Linn Grant e Caroline Hedwall (le prime due dilettanti) e la finlandese Sanna Nuutinen.

Indietro gli italiani: 52° posto per Lorenzo Gagli, che finisce a -2 con il +2 odierno, e 69° Francesco Laporta a +5, ed anche per lui c’è lo stesso score del toscano. Il tour europeo riprenderà dopo lo US Open, con il BMW International Open a Monaco di Baviera.

Foto: Federazione Italiana Golf