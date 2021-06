Golf, Francesco Molinari parte forte allo US Open 2021. Benissimo anche il fratello Edoardo e Guido Migliozzi

Partenza di grande effetto per i tre italiani impegnati allo US Open 2021 in corso di svolgimento a San Francisco, e precisamente al Torrey Pines Golf Club. Tutti i nostri portacolori, infatti, in attesa dell’arrivo della seconda metà delle partenze (a proposito, tutto è stato parzialmente ritardato dal maltempo), si trovano entro le prime 15 posizioni.

Francesco Molinari è colui che gioisce di più, con uno score di -3 che, nel momento in cui conclude il giro, lo colloca in seconda posizione: per lui cinque birdie e due bogey. A premiarlo, in particolare, è la conclusione, con un putt dalla lunga distanza alla 16, un notevolissimo salvataggio alla 17 da fuori green con il terzo colpo e un altro splendido approccio dal bunker al par 5 della 18 sempre con il terzo colpo. “Chicco” girava con lo svedese Henrik Stenson e l’irlandese Shane Lowry.

Non gli resta lontano il fratello Edoardo, che all’atto della fine delle sue 18 buche è settimo a -1, anche se con un giro più travagliato. Per lui, infatti, tre birdie, due bogey e un doppio bogey nelle prime 9 buche, prima di recuperare dalla 10 alla 14 con tre birdie a fronte di un bogey. Erano sei anni che “Dodo” non disputava un Major, e come rientro questo è davvero di grande valore.

Guido Migliozzi, partito dalla buca 10, è invece pari con il par e si aggira sulla 15a posizione. Due birdie e due bogey per il vicentino, che è al suo esordio Major in carriera e che è stato un po’ più preciso in zona green, avendo invece qualche problema in più nel rimanere in fairway. Ma, del resto, si parla di Torrey Pines, un percorso che non lascia nulla al caso. Non solo: è la prima volta che, da professionista, gioca negli States.

Non resta che attendere la notte, dunque, per capire quali saranno le posizioni finali dei tre alfieri azzurri, che stanno anche battagliando per un posto alle Olimpiadi, dato che dopo lo US Open ci sarà il ranking definitivo. Anzi, c’è di più: la lotta è soprattutto tra i fratelli Molinari, con Edoardo cui serve, tra le condizioni necessarie, almeno un 4° posto per scalzare Francesco.

Foto: LaPresse