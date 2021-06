Golf: BMW International Open 2021, sospeso il primo giro. Quartetto al comando, bene Paratore e Bertasio

Si è concluso in anticipo, per sospensione causata dal mix perfetto nella sua imperfezione tra maltempo e oscurità, il primo giro del BMW International Open. Al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera la vetta è per quattro: l’australiano Wade Ormsby, l’inglese Sam Horsfield, il giapponese Masahiro Kawamura e lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez. Di questi, solo l’aussie il -7 (65 colpi, par 72) lo ha dopo aver chiuso la buca 18; Horsfield e Kawamura sono alla 17, l’iberico alla 12 dopo un giro fino a quel momento impressionante con, tra le altre cose, due eagle.

Ampio il gruppo dei quinti, questo quasi tutto a -6 e con giro terminato tranne che per l’irlandese Niall Kearney che è alla 16. Con lui l’inglese Andrew “Beef” Johnston, l’australiano Min Woo Lee, lo spagnolo Pablo Larrazabal e il sudafricano JC Ritchie.

Decima posizione, invece, con lo score di -5, per un gruppo di giocatori che si trovano tutti già alla 18: gli inglesi Garrick Porteous e Matthew Jordan, l’austriaco Bernd Wiesberger, l’australiano Dimitrios Papadatos, lo spagnolo Jorge Campillo e il sudafricano Darren Fichardt. Appena più indietro, 16° a -4, uno dei grandi big del torneo, il norvegese Viktor Hovland. A -2 c’è invece il padrone di casa Martin Kaymer, 44°.

In chiaroscuro la performance degli italiani: 21° posto per Renato Paratore e Nino Bertasio, entrambi a -3 e a giro completato, 65° per Lorenzo Gagli (-1, 18 buche finite), 104° per Francesco Laporta (+1, giro terminato) ed Edoardo Molinari (che è alla 15), 139° per Andrea Pavan (+3, anch’egli alla 15), detentore del titolo.

