Sofia Raffaeli non riesce nell’impresa di conquistare una medaglia agli Europei 2021 di ginnastica ritmica, che oggi si concludono a Varna (Bulgaria). L’azzurra, dopo l’ottavo posto nel concorso generale individuale disputato ieri (unica prova che sarà presente anche alle Olimpiadi di Tokyo 2021 tra poco più di un mese), era impegnata nella Finale di Specialità alle clavette (prova non olimpica, come tutti gli altri atti conclusivi agli attrezzi). La 17enne si presentava col quarto punteggo di qualifica, ma purtroppo ha pagato un po’ di emozione e ha perso l’attrezzo in un paio di occasioni. La marchigiana, che nelle ultime tappe di Coppa del Mondo è salita più volte sul podio in questa tipologia di gare, si è così dovuta accontentare dell’ottavo e ultimo posto con 24.300 punti (16.2 il D Score).

Sofia Raffaeli ha comunque dimostrato di essere un’atleta di assoluto spessore e ha messo una seria ipoteca sulla convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021, mentre l’altro posto per la rassegna a cinque cerchi sarà verosimilmente un affare tra Alexandra Agiurgiuculese (addirittura fuori dalla finale all-around a questi Europei) e Milena Baldassarri (assente in questa rassegna continentale). Saranno fondamentali le gare delle prossime settimane, in particolar modo gli Assoluti di inizio luglio dove la DT Emanuela Maccarani scioglierà gli ultimi dubbi. Erano state le due veterane a conquistare i pass olimpici ormai due anni fa, ma lo stato di forma della giovane Raffaeli ha stravolto le gerarche all’interno della nostra Nazionale.

Dopo aver clamorosamente mancato il successo nell’all-around di ieri, oggi Dina Averina si è ampiamente riscattata. La russa, tre volte Campionessa del Mondo sul giro completo, ha conquistato tre medaglie d’oro: ha trionfato al cerchio (28.350) e alla palla (28.850) davanti all’israeliana Linoy Ashram (27.850 e 28.600) e al nastro (24.700) precedendo la bielorussa Alina Harnasko (23.200). La rinominata “Dinamite” è poi stata seconda alle clavette (28.300) proprio alle spalle di Ashram (28.500). La bielorussa Anastasiia Salos è di bronzo al cerchio (27.650) e alle clavette (27.800), Alina Harnasko è terza alla palla (28.500), la russa Arina Averina è terza al nastro (22.600) dopo aver trionfato ieri nell’all-around.

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli