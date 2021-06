Non soltanto il duello tra Vanessa Ferrari e Lara Mori per il pass olimpico. L’ormai imminente weekend sarà ricchissimo per l’Italia della ginnastica artistica, visto che la nostra Nazionale scenderà in pedana a Gent (Belgio) per il Flanders International, un classico evento internazionale che ritorna in auge dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria e che sarà un importante test in preparazione delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai distanti soltanto un mese (Cerimonia d’Apertura prevista il 23 luglio). Il DT Enrico Casella, impegnato a Doha per seguire il confronto di Coppa del Mondo che mette in palio un pass olimpico, ha diramato le convocazioni per la gara a squadre di sabato pomeriggio (in contemporanea proprio con l’attesissimo duello in Qatar). Le prestazioni che si ammireranno nelle Fiandre rappresenteranno un banco di prova importante insieme agli Assoluti di Napoli (10-11 luglio) e ai quotidiani allenamenti a Brescia per definire la composizione dell’Italia a cinque cerchi.

Spiccano Giorgia Villa e Alice D’Amato, pilastri delle Fate e quasi sicuramente in gara a Tokyo. La bergamasca e la genovese hanno disputato gli Europei e vinto lo scudetto con la Brixia, dovrebbero essere più in forma rispetto ad aprile ed essere lanciate verso le Olimpiadi. Accanto a loro ci saranno l’altra brixiana Veronica Mandriota, la promettente Chiara Vincenzi e Irene Lanza (già una presenza ai Mondiali). Assenti dunque Martina Maggio e Asia D’Amato, che avevano avuto qualche problemino fisico alcune settimane fa ma che si stanno allenando. Mancano anche Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, le altre due ragazze che composero il team capace di conquistare il bronzo a squadre ai Mondiali 2019.

Prevista anche una gara riservata alle juniores, uno dei pochi (per non dire l’unico) confronti internazionali a disposizione delle under 16 negli ultimi due anni. La fortissima Angela Andreoli guiderà Viola Pierazzini, Manila Esposito, Martina Pieratti e Chiara Barzasi.

CONVOCATE ITALIA FLANDERS GINNASTICA

SENIORES:

Giorgia Villa

Alice D’Amato

Chiara Vincenzi

Veronica Mandriota

Irene Lanza

JUNIORES

Angela Andreoli

Viola Pierazzini

Manila Esposito

Martina Pierratti

Chiara Barzasi

Foto: Federica Salvatelli