Atletica, Sara Dossena non sarà in gara nella maratona alle Olimpiadi

Sara Dossena rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia avrà dunque la sola Giovanna Epis in gara nella maratona femminile dei Giochi. L’azzurra aveva ottenuto il minimo richiesto nel marzo del 2019 a Nagoya in 2:24’00”, ma oggi ha ufficialmente comunicato la sua decisione.

Queste le parole dell’azzurra su Instagram: “Con un nodo alla gola ho deciso, insieme al mio staff, di rinunciare alle Olimpiadi. Ci ho provato, ci ho creduto, ho lavorato al massimo delle mie possibilità ma ho fallito. Nonostante abbia ottenuto il minimo olimpico non sono in condizione fisica di onorare la maglia azzurra con la mia partecipazione. L’ho sempre detto: a Tokyo non andrò soltanto per dire ‘ho fatto le Olimpiadi’. Non ci sono colpe, non ci sono scuse ma solo la consapevolezza della realtà attuale. Ora stop, reset e restart. Perché se si cade ci si rialza sempre!“.

IL POST SU INSTAGRAM DI SARA DOSSENA

Foto: FIDAL / Colombo