Prestazione maiuscola e ottima reazione dopo la grande delusione di sabato scorso (per la mancata qualificazione a Tokyo con il terzetto) per Federico Musolesi, capace quest’oggi di collezionare quattro vittorie consecutive che gli hanno consentito di raggiungere le semifinali della competizione individuale valevole per la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Parigi.

Il 22enne bolognese ha battuto nell’ordine l’ucraino Oleksii Hunbin (6-2), il francese Romain Fichet (6-4), il tedesco Johannes Maier (7-3) ed il brasiliano Marcus D’Almeida (6-0) con una media punti davvero notevole specialmente nelle volée più importanti dei vari scontri diretti. Domenica Musolesi se la vedrà in semifinale con il campione iridato in carica e n.1 al mondo Brady Ellison.

Cammino positivo anche per Mauro Nespoli, che si è dovuto fermare però ai quarti contro l’americano Jack Williams per 0-6 (29-30, 27-28, 27-29) dopo aver sconfitto il malese Khairul Anuar Mohamad (7-1) e lo spagnolo Yun Sanchez (6-2). Buoni segnali anche per Alessandro Paoli, autore di una bellissima prova in avvio di giornata contro il forte francese Jean-Charles Valladont (6-0) per poi pagare dazio allo shoot-off contro Patrick Huston (10 pari, ma freccia del britannico più vicina al centro) ai sedicesimi di finale.

Ottima prova corale anche da parte della squadra femminile, con 4 azzurre (su 4) capaci di raggiungere i sedicesimi di finale del tabellone principale a eliminazione diretta dopo non aver brillato particolarmente ieri in qualificazione. A conti fatti la migliore è stata Lucilla Boari, che si è spinta fino ai quarti prima di perdere in tre volée con la russa Elena Osipova al termine di un percorso comunque estremamente incoraggiante.

Due vittorie a testa (ed eliminazione ai sedicesimi) invece per Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati ed Elena Tonetta, che sono uscite di scena cedendo il passo rispettivamente alla danese Maja Jager (0-6), alla tedesca Michelle Kroppen (2-6) e all’indiana Deepika Kumari (0-6).

Foto: World Archery