Ginnastica artistica, Salvatore Maresca trionfa in World Challenge Cup! Vittoria con 14.9 dopo il bronzo europeo

Salvatore Maresca continua a conquistare gioie a livello internazionale. Dopo essersi messo al collo una spettacolare medaglia di bronzo agli anelli in occasione degli Europei 2021 di ginnastica artistica un paio di mesi fa, il campano ha ruggito anche a Osijek (Croazia) dove è andata in scena una tappa della World Challenge Cup. Il 28enne ha vinto la gara sul suo attrezzo più amato e ha meritatamente fatto festa, dimostrando ancora una volta di meritarsi i massimi palcoscenici internazionali.

Specifichiamo che la World Challenge Cup non va confusa con la Coppa del Mondo: è un circuito di caratura inferiore, anche se spesso i partecipanti sono di assoluto livello (come in questo caso). In questi eventi si sale sul podio, ma non si conquistano medaglie, che sono invece messe in palio soltanto a Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi Europei, Giochi del Mediterraneo: è così in tutti gli sport, la ginnastica artistica non fa eccezione.

Il ribattezzato Thor ha confezionato un esercizio di assoluto spessore tecnico e ha trionfato col punteggio estremamente notevole di 14.900. Il ragazzo di Castellammare di Stabia ha condiviso il successo con l’austriaco Vinzenz Hoeck, mentre al terzo posto si è piazzato il turco Adem Asil (14.866), il quale ha preceduto il connazionale Ibrahim Colak (14.666 per il Campione del Mondo) e l’ucraino Igor Radivilov (14.600). Il parterre era davvero notevole e questo impreziosisce ulteriormente il sigillo dell’azzurro.

Lorenzo Galli è invece sesto alla sbarra (13.333) nella gara vinta dal croato Tin Srbic (14.900 per il già campione del mondo) davanti all’ungherese Krisztian Balasz (14.433) e al turco Adem Asil (14.133). Yumin Abbadini settimo al cavallo con maniglie dove si è imposto l’albanese Matvei Petrov (15.166), alle sue spalle il kazako Nariman Kurbanov (15.033) e l’ungherese Krisztofer Meszaros (14.066).

Foto: Lapresse