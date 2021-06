Fabio Fognini ha messo nel mirino il terzo turno del Roland Garros 2021. Con l’uscita di scena anticipata di Dominic Thiem, si è aperto uno spiraglio nella parte bassa del tabellone ed il tennista di Arma di Taggia vuole infilarsi. Non sarà un compito facile per il ligure, già a partire dal match di oggi contro l’insidioso ungherese Marton Fucsovics.

All’esordio il numero 29 del mondo ha superato in tre set il francese Gregoire Barrere, in un match dove Fognini ha quasi sempre controllato, ma dove non sono mancate quelle pause di gioco che l’azzurro non potrà permettersi quest’oggi. Anche Fucsovics ha avuto la meglio di un tennista di casa, battendo in tre set Gilles Simon.

Fognini e Fucsovics si sono affrontati per tre volte in carriera ed il bilancio premia l’azzurro, ma non si è mai giocato sul rosso. Il primo scontro risale al 2018 e ai quarti di finale del torneo di Pechino, con la vittoria del ligure con un doppio 6-4. L’ungherese si è preso poi la rivincita negli ottavi a Vienna, con un successo in rimonta pe 4-6 6-3 6-2. Sempre quell’anno i due si sarebbero dovuti affrontare una terza volta, ma Fucsovics si ritirò prima di giocare a Parigi-Bercy.

L’ultima sfida è del 2019 e fu un’epica battaglia sull’erba di Wimbledon. Era il secondo turno dei Championships e Fognini si impose dopo oltre tre ore e mezza di gioco al quinto set con il punteggio di 6-7 6-4 7-6 2-6 6-3. Oggi il quarto scontro e finalmente sulla terra rossa, con l’azzurro che sa di avere un’occasione forse irripetibile di provare ad andare molto avanti nello Slam parigino.

