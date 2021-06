La Ferrari sta dimostrando degli evidenti passi in avanti rispetto allo scorso anno e i risultati delle ultime settimane hanno fatto emergere qualche sorriso a Maranello, anche se naturalmente l’ambizione del Cavallino Rampante è quella di tornare a vincere il più presto possibile. Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel GP di Monaco e nel GP di Azerbaijan, ma tra Montecarlo e Baku non è mai riuscito a festeggiare il successo: nel Principato non riuscì a presentarsi sulla griglia di partenza a causa dei problemi tecnici dovuti all’incidente avuto in qualifica, nella capitale azera ha pagato alcune criticità in rettilineo e si è dovuto accontentare del quarto posto. Contestualmente è arrivata la seconda piazza di Carlos Sainz a Monaco.

Passi in avanti importante per le Rosse, il terzo posto nella classifica costruttori è una buona base di partenza, ma naturalmente c’è ancora tanto da lavorare per cercare di avvicinare Mercedes e Red Bull. L’obiettivo, mai nascosto, è quello di essere seriamente competitivi nel 2022, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento: la Ferrari vuole battagliare per il Mondiale durante la prossima stagione, si sta lavorando in quella direzione e i progressi registrati nelle ultime settimane fanno ben sperare. Ci sono naturalmente tante criticità che si stanno cercando di correggere, tra qui le difficoltà riscontrate nel traffico.

Il team principal Mattia Binotto si è soffermato su questo aspetto in una dichiarazione concessa alla testata inglese Racefans.net: “Senza dubbio dobbiamo migliorare il nostro passo gara. A Baku complessivamente la prestazione non è mancata, perché quando entrambi i piloti sono stati nelle condizioni di spingere senza impedimenti davanti a loro hanno segnato sempre dei crono interessanti. Nel traffico, invece, non è stato così, quindi dobbiamo lavorare su quell’aspetto”.

L’ingegnere ha poi puntualizzato riguardo al fine settimana di Baku: “Credo che nel complesso il weekend sia positivo, con un’altra pole position e il conseguimento di punti importanti per la classifica. Riguardando la gara sono certo che troveremo tutti dei dettagli nei quali poter migliorare. Ora ci aspettano tre gare di fila, dobbiamo mantenere la testa bassa e restare concentrati”.

Foto: Lapresse