MotoGP in tv, orari GP Catalogna 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN

Dopo il tristissimo fine settimana del Mugello, il Motomondiale 2021 prosegue senza soluzioni di continuità e, dalle colline toscane, il Circus si sposta sul tracciato del Montmelò, per il Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento della stagione, una delle tappe classiche del calendario che, come sempre, sarà decisamente indicativo sui valori in pista.

Le tre categorie proveranno a mettersi alle spalle l’alone di tristezza del Mugello dopo la tragica scomparsa di Jason Dupasquier, nel classico modo del “the show must go on”. Nella MotoGP Fabio Quartararo prova la fuga decisiva sin da ora, con le Ducati che cercheranno di opporsi. Attenzione anche a Suzuki e KTM che sono apparse in forma al Mugello.

Oggi si parte con le prove libere, due per ogni categoria, ma incominciate a fare attenzione agli orari delle gare domenicali. La MotoGP anticipa dalle ore 14.00 alle ore 13.00 per evitare la sovrapposizione con la F1, mentre la Moto2 slitta dalle ore 12.20 alle ore 14.30. La Moto3, infine, non scatterà alle ore 11.00, bensì alle ore 11.20.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 4 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Credit: MotoGP.com Press