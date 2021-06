Tutto pronto per un nuovo week-end dedicato al Mondiale di F1 2021. Il circuito internazionale si sposta in Francia, su una pista, a Le Castellet, molto particolare e praticamente nuova per i piloti.

Alla vigilia è intervenuto uno dei veterani, Fernando Alonso, come riportato dall’ANSA: “Mi è sempre piaciuto correre in Francia. Ho avuto dei buoni risultati in Formula 1 e in altre categorie di motorsport in questo Paese, ma il Circuito Paul Ricard è in realtà una pista che non conosco molto bene perché ho solo ha corso qui una volta in Formula 1”.

Prosegue: “Il tracciato è stato riasfaltato con alcune piccole modifiche per aiutare a migliorare le corse, quindi lo valuteremo all’inizio del fine settimana. Il circuito ha alcuni tratti ad alta velocità e la curva 10 sarà divertente con queste moderne vetture di Formula 1. Ci sono alcune aree di fuga intorno al circuito, il che significa che è meno probabile che con eventuali errori si vada a sbattere sulle barriere”.

Infine: “Sarà diverso da quello che abbiamo sperimentato sia a Monaco che a Baku e speriamo di poter mettere in pista in un bello spettacolo per i fan”.

Foto: Lapresse