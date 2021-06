F1, GP Francia 2021: la Ferrari soffrirà a Le Castellet? Si spera nel grip meccanico della SF21

E’ tempo di Francia e tempo di Le Castellet. Sul tracciato transalpino il Mondiale 2021 di F1 si riproporrà, dopo il doppio appuntamento sui cittadini di Montecarlo e di Baku (Azerbaijan). Un circuito più tradizionale quello del Paul Ricard, indubbiamente poco accattivante per conformazione e layout nel suo complesso.

Una pista che obbligherà gli ingegneri a trovare un buon compromesso tra alta velocità e stabilità in frenata. Le velocità di punta saranno molto importanti specialmente in gara dove sui lunghi rettilinei sarà possibile effettuare dei sorpassi. Ci sono tre frenate rilevanti di cui una molto severa, la staccata della Chicane Nord. L’alta velocità permette sì un buon raffreddamento dei freni, ma può essere critica la usura degli stessi. Un aspetto da valutare con particolare attenzione, quest’ultimo, nella corsa domenicale.

La Ferrari soffrirà? La Rossa potrebbe soffrire nei tratti più veloci per via di un deficit in termini di potenza che soprattutto nella gara domenicale si palesa, in relazione a un degrado delle gomme eccessivo. Come viene riportato su La Gazzetta dello Sport, la SF21 è una monoposto capace di portare in temperatura con grande velocità le gomme, potendo contare su un propulsore performante nel time-attack. In gara, invece il consumo delle mescole del motore stesso rispetto ai concorrenti complica non poco le cose.

Vero è che queste situazioni problematiche potrebbero essere in parte compensate da un aspetto che si è evidenziato nel corso degli ultimi round a Monaco e a Baku, ovvero il grip meccanico. La vettura di Maranello è dotata di trazione e questo soprattutto in uscita di curva potrebbe aiutare. Una velocità dipendente dal buon lavoro fatto dalla Ferrari sulle sospensioni posteriori. Spetterà, dunque, alla pista emettere i giudizi definitivi.

Foto: LaPresse