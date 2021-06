ELMS, 4h Le Castellet: Kubica e le Ferrari cercano il tris al Paul Ricard

Dopo Barcellona (Spagna) e Spielberg (Austria) tutto è pronto dalla Francia per la terza prova dell’European Le Mans Series, la principale realtà europea riservata alle GT ed ai prototipi. LMP2, LMP3 e GTE sono pronte per dare battaglia a Le Castellet, circuito che lo scorso anno accolse in via eccezionale il primo ed il terzo round del campionato.

Nella classe regina, la LMP2, la leadership della classifica è saldamente in mano all’Oreca #41 di WRT con Robert Kubica/Yifei Ye/Louis Deletraz. Il terzetto belga si appresta per realizzare un nuovo risultato interessante nell’impianto transalpino, ma attenzione a due team che sono chiamati al primo acuto in stagione.

La prima formazione nella lista è l’United Autosports che anche a Spielberg ha faticato nelle 4h previste. Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson #22 e Job van Uitert/Manuel Maldonado/Nico Jamin #32 sono i candidati per il successo insieme alla vettura #26 di Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries, alfieri di G-Drive che hanno chiuso al secondo posto la sfida del Red Bull Ring.

Occhi puntati su IDEC Sport #28, Duqueine Team #30 ed a Panis Racing #65, équipe che questo week-end giocano in casa. Da sottolineare la presenza in pista di Jean-Éric Vergne sull’Oreca #28 di IDEC con i connazionali Paul-Loup Chatin/Paul Lafargue. L’ex pilota di F1 rimpiazza Patrick Pilet che sarà in scena con Porsche alla 49^ edizione della 24h del Nuerburgring.

Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal #65 sono confermati con Panis, mentre Rene Binder/Memo Rojas/Tristan Gommendy #30 rappresenteranno Oreca del Duqueine Team, squadra che si è sempre vista nei primi posti in Francia.

In LMP3 la situazione è simile alla classe regina con una squadra che è una spanna sopra ai rivali. Il Cool Racing si colloca al comando di questa realtà dopo due bellissime affermazioni tra Spagna ed Austria. Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten #19 inseguono il tris al Paul Ricard in un evento dove ci si attende una risposta dalle due équipe favorite per il titolo.

La prima, United Autosports, conferma Wayne Boyd/Robert Wheldon/Edouard Cauhaupé #2 e James McGuire/Duncan Tappy/Andrew Bentley #3, mentre DKR Engineering resta l’unico equipaggio con solo due piloti e non tre. Laurents Hörr/Alain Berg #4 cercano un’importante rivincita dopo i problemi nei primi passaggi della 4h del Red Bull Ring.

Occhi puntati sui polacchi dell‘Inter Europol Competition. Martin Hippe/Ugo De Wilde/Ulysse de Pauw #13 e Julius Adomavicius/Mateusz Kaprzyk/Mattia Pasini #14, molto veloci in Stiria, hanno la possibilità di bissare i risultati dello scorso maggio in una pista che negli anni ci ha regalato molte emozioni.

Non dimentichiamoci delle GT. Uno dei ricordi più belli dell’European Le Mans Series al Paul Ricard viene proprio dal mondo delle GTE. Ricordiamo infatti la lotta nel 2018 all’ultimo giro tra la Porsche del nostro Matteo Cairoli e la Ferrari dello spagnolo Miguel Molina. La Rossa è l’auto da battere in questo 2021 con due affermazioni all’attivo con due squadre differenti.

Duncan Cameron/Matthew Griffin/David Perel (Spirit of Race#55) ed Emmanuel Collard/François Perrodo/Alessio Rovera (AF Corse #88) inseguono il bis a Le Castellet, prova in cui ci si attende una risposta dalle 911 RSR-19.

La casa di Stoccarda punta tutto sulla #77 di Christian Ried/Gimmi Bruni/Cooper McNeil (Proton Competition), mentre è da segnalare un cambio di equipaggio sulla #93. Il tedesco Felipe Laser lascia spazio al neozelandese Janox Evans che si alternerà al volante con l’esperto austriaco Richard Lietz ed al tedesco Michael Fassbender. Aston Martin cerca invece il riscatto e ritroverà sulla #95 il britannico Ross Gunn che ha saltato il round di Spielberg per l’impegno nell’IMSA WeatherTech SporsCar Championship. Il portacolori di TF Sport si alternerà al volante con i confermati John Hartshorne e Oliver Hancock.

La 4h Le Castellet, terza competizione dell’European Le Mans Series 2021, scatterà alle 11.00 di domenica 6 giugno

Foto: Pier Colombo