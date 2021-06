Con i primi due match, disputati nel corso della notte italiana, ha preso il via ufficialmente la quarantasettesima edizione della Copa America di calcio 2021. Si gioca in Brasile, dopo innumerevoli problematiche legate alla pandemia (la manifestazione si doveva disputare in origine tra Argentina e Colombia) e sono stati proprio i padroni di casa a mettere in scena l’esordio della Copa 2021.

Nel primo match del Gruppo B la Seleçao, allo Stadio nazionale Mané Garrincha di Brasilia, ha regolato con il punteggio di 3-0 il Venezuela. La compagine denominata “La Vinotinto”, tuttavia, era in campo letteralmente per onor di firma, dato che la rosa è stata falcidiata da ben 12 casi di positività al Covid-19 nei giorni scorsi. La partita, sostanzialmente, non ha avuto storia. I verde-oro sono passati in vantaggio con Marquinhos al 23′, quindi nel secondo tempo hanno chiuso i conti, prima con un calcio di rigore trasformato da Neymar al 64′, quindi con il 3-0 finale di Gabriel Barbosa a pochi secondi dal novantesimo.

Nel Gruppo B abbiamo assistito anche ad un ben più combattuto match tra Colombia ed Ecuador all’Arena Pantanal di Cuiabá. A spuntarla è stata la “Cafetera” grazie alla rete messa a segno da Cardona al 42′, salvo poi gestire nella ripresa il vantaggio, incamerando 3 punti di grande importanza in ottica qualificazione al turno successivo.

La giornata odierna (tarda serata italiana) vedrà l’esordio anche del Gruppo A, con le interessanti sfide Argentina-Cile (allo Stadio olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro) e Paraguay-Bolivia allo Stadio olimpico Pedro Ludovico Teixeira di Goiânia.

