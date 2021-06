Ciclismo, Remco Evenepoel tornerà in gara alla Elfstedenronde

Remco Evenepoel tornerà in gara, dopo il ritiro al Giro d’Italia 2021 dovuto alla brutta caduta nella discesa del Passo di San Valentino, alla Elfstedenronde, una corsa in linea belga che si terrà questa domenica. Successivamente, inoltre, l’enfant prodige fiammingo potrebbe anche prendere parte al Giro del Belgio, manifestazione in cui due anni fa ha conquistato la classifica generale e una tappa.

Alla Elfstedenronde, verosimilmente, Evenepoel correrà in supporto alle ruote veloci del team. In linea teorica, infatti, la sua Deceuninck-Quick Step dovrebbe portare sia il reddivivo Mark Cavendish che Davide Ballerini. Al Giro del Belgio, invece, potrebbe avere decisamente più spazio per sé.

Il grande obiettivo di Evenepoel, per quanto concerne questo 2021, restano le Olimpiadi di Tokyo. Il giovanissimo fiammingo, infatti, punta all’oro sia nella prova in linea che in quella a cronometro. Prima dei giochi, però, Evenepoel potrebbe anche mettere nel mirino i campionati nazionali del Belgio.

