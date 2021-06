Calcio a 5, ltalia-Olanda 3-2: gli azzurri in rimonta si impongono nella prima amichevole di Prato

E’ arrivata una vittoria per la Nazionale italiana di calcio a 5 impegnata quest’oggi a Prato nella prima delle due amichevoli contro l’Olanda. Un successo in rimonta per 3-2 della formazione allenata da Massimiliano Bellarte, capace di ribaltare la situazione grazie alle realizzazioni di Alex Merlim e di Gui, che hanno fatto seguito all’iniziale 1-1 firmato da Gargantini.

LA CRONACA

Nell’Italia fa il suo ritorno tra i pali Mammarella, mentre il resto del quintetto vede al via Cesaroni, Murilo, Merlim e Gui. Azzurri in svantaggio dopo 1’41”: destro ficcante di Charraoui che non dà scampo all’estremo difensore nostrano. La selezione tricolore reagisce ed a metà della prima frazione c’è una grande occasione per gli uomini di Bellarte: “cioccolatino” di Gui per Esposito che però non trova la marcatura per il grande intervento di Kuijk. Sul finire del primo tempo Mammarella è costretto ad intervenire in due circostanze, dimostrando le sue qualità. A 2’24” dalla sirena l’Olanda raggiunge quota 6 falli e dal dischetto dei dieci metri De Matos ha la chance per pareggiare, ma la sua conclusione è troppo centrale. L’1-1 però si tramuta in realtà pochi secondi prima dell’intervallo con Gargantini.

Nella ripresa si segue lo stesso canovaccio della prima parte del match, ovvero la Nazionale deve subire l’iniziativa degli avversari. Dopo 3’20” arriva il gol di Mossaoui, abile a ribadire in rete una conclusione di Charraoui respinta da Mammarella. Come accaduto precedentemente, l’Italia attacca a testa bassa e con Esposito crea una chance, ma è bravo il portiere olandese. Il 2-2 arriva con una giocata fenomenale di Alex Merlim che fa fuori due uomini ed infila Kujik con un sinistro micidiale. Dopo 63″ è Gui a far esultare gli azzurri: grande movimento da pivot del calciatore dell’A&S e conclusione mancina chirurgica. A 4′ dal termine Mammarella fa vedere di essere sempre lui, disinnescando un’iniziativa di Velseboer. L’Italia stringe denti e porta a casa il successo.

Domani alle 19.30 si torna in campo per la seconda amichevole contro la compagine orange.

Foto: fonte libera Figc