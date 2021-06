Brescia-Ferencvaros, Semifinale Champions League pallanuoto: programma, orario, tv

Dopo la vittoria di questa sera nei quarti dell’AN Brescia, ecco che domani, venerdì 4 giugno, proseguirà con le semifinali la Final Eight della Champions League di pallanuoto maschile, che si sta giocando a Belgrado, in Serbia, con la finalissima prevista sabato 5 giugno.

La seconda semifinale si giocherà domani, venerdì 4 giugno, alle ore 20.30 contro la squadra magiara del Ferencvaros, prima nel Girone B nella fase preliminare ma già battuta due volte in stagione dal Brescia, a dicembre per 10-7 ed a marzo per 9-6.

Il match di domani delle semifinali tra l’AN Brescia e gli ungheresi del Ferencvaros verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ed in streaming su Sky Go, NOW TV, ed Eurovision Sports Live. Ci sarà inoltre la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA FINAL EIGHT PALLANUOTO

Semifinale – 04 giugno

20:30 FTC TELEKOM BUDAPEST VS AN BRESCIA

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Diretta streaming su Sky Go, NOW TV ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LM / Stefano Nicoli