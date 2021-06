Brescia-Ferencvaros oggi, Champions League pallanuoto: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento con la storia in quel di Belgrado. L‘AN Brescia torna in acqua per continuare a stupire l’Europa: nella massima competizione per club a livello continentale, la Champions League, i lombardi, dopo aver conquistato per la prima volta di sempre le semifinali, vanno a caccia dell’ultimo atto.

La seconda semifinale si giocherà oggi, venerdì 4 giugno, alle ore 20.30. Terzo precedente in stagione, con due vittorie per il Brescia, a dicembre per 10-7 ed a marzo per 9-6.

Il match di oggi delle semifinali tra l’AN Brescia e gli ungheresi del Ferencvaros verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ed in streaming su Sky Go, NOW TV, ed Eurovision Sports Live. Ci sarà inoltre la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA FINAL EIGHT PALLANUOTO

Semifinale – 04 giugno

20:30 FTC TELEKOM BUDAPEST VS AN BRESCIA

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Diretta streaming su Sky Go, NOW TV ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

Foto LM-LPS/Marco Todaro