Ultimi preparativi prima dell’inizio del Preolimpico di boxe a Parigi, che continuerà e concluderà quello che si stava disputando a Londra prima che le iniziali conseguenze della pandemia di Covid-19 bloccassero interamente la disputa della competizione. Ciò che è noto è che si riprenderà dall’esatto momento in cui in terra inglese ci si era fermati, cosa che varia a seconda dei vari tabelloni (qualcuno nemmeno aveva debuttato).

Andiamo qui a riepilogare la situazione dei pass olimpici, anche perché in alcune categorie di peso questi sono già stati elargiti e in altre, invece, è ancora tutto da definire in maniera esatta.

Sono due le categorie maschili in cui è già stato definito il quadro degli otto partecipanti per la parte europea, e cioè quelle più “leggere”, i 52 e 57 kg. Nessun italiano è qui coinvolto, anche perché gli interessati hanno salutato la compagnia a Londra.

Otto posti disponibili anche per i 63 kg, mentre per quanto riguarda 69, 75 e 81 kg (in questi ultimi è in corsa Simone Fiori) sono sei i pass a disposizione. Quattro, invece, per 91 e 91+ kg (nella prima delle due casistiche da rilevare come vi sia ancora la presenza di Aziz Abbes Mouhiidine).

Diverso il discorso per le donne, dove non sono ancora state assegnate carte per andare a Tokyo. In questo caso in tutte le categorie abbiamo presenze italiane: 51, 57 e 60 kg assegnano sei posti, i 69 kg cinque, i 75 kg quattro.

In particolare, sarà importante il debutto per Giordana Sorrentino (51 kg) e Angela Carini (69 kg), per le quali un successo rispettivamente con la serba Nina Radovanovic e la francese Emilie Sonvico regalerebbe subito il pass per il Giappone, altrimenti sarà necessario andare nel tabellone apposito per farcela. Qualche sforzo in più, per ora, è richiesto a Irma Testa (57 kg), Rebecca Nicoli (60 kg) e Assunta Canfora (75 kg).

Oltre ai pass dei vari tornei di qualificazione, esistono anche altre vie per andare a Tokyo: ranking mondiale o invito della commissione tripartita. Nel primo caso, in particolare, saranno valutati i risultati degli ultimi due Mondiali AIBA e dei vari campionati continentali. Alla fine dell’ultimo torneo di qualificazione ci sarà il ranking definitivo, con le teste di serie che verranno comunicate dopo la Sports Entries Deadline (6 luglio).

