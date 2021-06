Continua a far discutere il mondo del beach volley italiano la squalifica di quattro mesi inflitta dal Tribunale Federale della Fipav al tecnico di Enrico Rossi e Adrian Carambula Andrea Raffaelli per aver organizzato un torneo senza autorizzazione federale. Nei giorni scorsi molti i messaggi di solidarietà all’allenatore sono giunti da diverse componenti del beach volley e tanti giocatori e addetti ai lavori hanno pubblicato nelle loro bacheche di facebook o instagram la loto foto con la frase “Io sto con Raffaelli”.

Era attesa una spiegazione da parte della Federazione che è puntualmente arrivata oggi. La pubblichiamo in versione integrale:

“In merito alla vicenda del tecnico di beach volley Andrea Raffaelli, la Federazione Italiana Pallavolo ritiene doveroso precisare quanto segue. A prescindere dal provvedimento di squalifica adottato in piena autonomia dal Tribunale Federale, il tesserato Raffaelli non avrebbe comunque potuto seguire alle Olimpiadi la coppia Carambula-Rossi, in quanto il nominativo di Raffaelli non fa parte della long list richiesta dal Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, i cui termini per la modifica si sono chiusi il 31 marzo 2021.

Scaduta quella data, non vi è quindi più possibilità di inserire alcun nominativo per Tokyo 2020, a causa dei rigidi protocolli previsti in occasione della rassegna olimpica.

In base alle suddette ragioni, la Fipav ribadisce come la squalifica a carico del tesserato Raffaelli sia dovuta esclusivamente alle motivazioni descritte nella sentenza del Tribunale Federale: organismo indipendente di giustizia interna.

La Federazione Italiana Pallavolo, inoltre, garantisce che durante i Giochi Olimpici alla coppia formata da Enrico Rossi e Adrian Carambula, qualificatasi con pieno merito a Tokyo 2020, verrà fornito il massimo supporto tecnico“.

Raffaelli, dunque, secondo quanto sostenuto dalla Federazione, non sarebbe comunque potuto volare a Tokyo a seguire Rossi/Carambula in quanto la sua investitura ad allenatore della coppia è avvenuta dopo il 31 marzo.

Foto Fivb