Non c’è neppure un pizzico di gloria per l’Italia al femminile, impegnata negli ottavi di finale della Continental Cup, l’evento che distribuisce gli ultimi due pass olimpici del beach volley, uno maschile e uno femminile. Che fosse dura si sapeva ma le azzurre hanno alzato bandiera bianca troppo presto, al primo turno (ottavi di finale) non certo con una delle squadre più forti del lotto, l’Ucraina.

La coppia più attesa, Bianchin/Scampoli è uscita sconfitta 2-0 (21-19, 21-17) dalla sfida contro Makhno/Makhno, binomio che ha saputo prendersi qualche soddisfazioni nei tornei 1 stella in passato ma nulla più. Non meglio hanno saputo fare They e Breidenbach, al secondo torneo assieme a livello internazionale (dopo le qualificazioni non andate a buon fine a Sofia). La coppia azzurra è stata sconfitta 2-0 (21-19, 21-19) da Lunina/Davidova e dunque l’Italia perde l’ultima speranza (flebile, bisogna dirlo) di piazzare quattro coppie nel tabellone olimpico.

In mattinata si sono disputati gli altri ottavi di finale femminili, tranne quello che sarà giocato questa sera da Olanda e Estonia. La Spagna ha superato la Finlandia 2-0: Sinisalo/Prihti (FIN)-Amaranta/Lobato (ESP) 0-2 (13-21, 18-21), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Soria/Carro (ESP) 1-2 (21-18, 9-21, 13-15).

La Polonia ha battuto 2-1 la Repubblica Ceca: Ceynowa/Lodej (POL)-Kubickova/Kvapilova (CZE) 0-2 (17-21, 18-21), Wojtasik/Kociolek (POL)-Williams/Stochlova (CZE) 2-1 (19-21, 21-16, 15-8), Wojtasik/Kociolek (POL)-Kubickova/Kvapilova (CZE) 2-0 (21-12, 21-16).

La Norvegia ha sconfitto 2-0 la Francia: Placette/Richard (FRA)Lunde/Olimstad (NOR) 0-2 (17-21, 20-22), Jupiter/Chamereau (FRA)-Helland-Hansen/Hjortland (NOR) 1-2 (21-19, 14-21, 8-15)

L’Austria ha battuto 2-0 la Slovenia: Strauss/Strauss (AUT)-Lovsin/Kotnik (SLO) 2-0 (21-13, 21-17), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Lovsin/Morgan (SLO) 2-0 (21-11, 21-13)

La Grecia ha superato 2-0 la Lituania: Baka/Klepkou (GRE)-Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-1 (21-19, 16-21, 15-10), Arvaniti/Karagkouni (GRE)-Andriukaityte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-19, 21-16)

La Russia ha faticato più del previsto per battere 2-1 Cipro: Bocharova/Voronina (RUS)-Angelopoulou/Konstantopoulou (CYP) 0-2 (16-21, 20-22), Dabizha/Rudykh (RUS)-Nyström/Gusarova (CYP) 2-0 (21-19, 21-19), Dabizha/Rudykh (RUS)-Angelopoulou/Konstantopoulou (CYP) 2-0 (21-14, 21-8).

Foto Cev