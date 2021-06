La pallacanestro italiana attualmente è concentrata sul fronte dei playoff scudetto, che ricominciano oggi con le sfide tra Venezia e Milano e tra Bologna e Brindisi che potrebbero chiudere il discorso rispettivamente in favore di Olimpia e Virtus, che nelle due serie si trovano sul 2-0. Ma si sta muovendo anche dell’altro dietro di loro, e non poco.

In particolare, sono le panchine ad avere le porte girevoli in questo periodo: a Trieste, in particolare, è finito lo storico rapporto con Eugenio Dalmasson, che durava da un decennio e che ha fruttato il ritorno in Serie A con playoff annessi in più di un’occasione. A Pesaro, invece, dopo l’uscita di scena di Jasmin Repesa in direzione Fortitudo Bologna, un valzer più o meno vario di nomi ha alla fine portato ad Aza Petrovic: il fratello di Drazen ed ex coach di Croazia e Brasile avrebbe già raggiunto un accordo verbale di massima con la Vuelle. Una virata, questa, abbastanza netta dopo che, tra i nomi candidati alla panchina marchigiana, si è avuto anche quello di Meo Sacchetti.

Per quel che concerne invece Sassari, che ha ufficializzato l’addio a Gianmarco Pozzecco, c’è una pista che porta a Demis Cavina, nelle ultime annate a Torino, mentre a Milano, le novità potrebbero più che altro riguardare lo staff di Ettore Messina, all’interno del quale non è peregrino l’ingresso di Massimo Bulleri, che quest’anno si è ritrovato per le mani Varese dopo l’improvviso divorzio da Caja in Supercoppa. E a proposito dell’Openjobmetis, sarebbe vicino il ritorno in Italia di Adriano Vertemati, che dopo gli anni di Treviglio è passato nel ruolo di vice di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco.

Sul fronte giocatori, proprio odierne sono le parole di Andrea Gracis su Matteo Imbrò: a La Tribuna, il ds di Treviso ha smentito la presenza di particolari interessi per il giocatore, sul quale le sirene sono quelle di Brescia, la quale strizza l’occhio anche a Tommaso Laquintana, nel qual caso si tratterebbe di un ritorno nell’ambito della rivoluzione posta in opera da Alessandro Magro. Venezia è tentata da Miro Bilan, una mossa che sarebbe di aiuto anche in un’eventuale corsa a tenere Stefano Tonut, mentre a Varese si punta a riavere lo sfortunatissimo Jalen Jones. Milano, invece, pur sognando Nicolò Melli (che però lascerà la NBA solo se non vi sarà alcun tipo di offerta dalle franchigie), deve far fronte alle sirene del Barcellona per Kaleb Tarczewski. Al momento smentite, tramite il celebrato giornalista spagnolo Chema de Lucas, le voci che vorrebbero Marco Spissu in direzione Baskonia.

Credit: Ciamillo