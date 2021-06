Basket: Serbia, al Preolimpico mancheranno anche Lucic e Guduric

Doppia e pesante tegola per la Serbia, che vede altri due giocatori fuori dalla corsa per il Preolimpico di Belgrado a causa di infortuni, dopo che già in quattro avevano dovuto dare forfait per la stessa ragione. Senza dimenticare, naturalmente, i quattro NBA fuori (l’MVP Jokic, Pokusevskj e Smailagic più Bogdanovic ancora in campo insieme a Gallinari).

Vladimir Lucic e Marko Guduric, infatti, non saranno della partita al Pionir, nome storico dell’Aleksandar “Aza” Nikolic Hall. Per l’ala da cinque anni al Bayern Monaco il problema è legato alla caviglia, che deve ancora recuperare del tutto da varie noie, mentre per quanto riguarda la guardia del Fenerbahce la questione riguarda alcune terapie legate a un problema al tendine.

Restano pochi giorni a Igor Kokoskov per comporre una squadra a questo punto rimaneggiata, ma che può sempre contare su un asse play-pivot di enorme valore, quello composto da Milos Teodosic e Boban Marjanovic.

La Serbia esordirà nel Preolimpico di casa martedì 29 giugno contro la Repubblica Dominicana, replicando mercoledì 30 con le Filippine. L’attesa di tutti è quella di una finale con l’Italia, favorita dell’altro girone. I serbi difendono la medaglia d’argento di Rio 2016.

Credit: Ciamillo