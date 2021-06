Basket, Playoff Serie A 2021: Olimpia Milano e Virtus Bologna provano a strappare il pass per le Finali già in gara 3

Dopo un weekend passato all’insegna delle Final Four di Eurolega, domani torneranno i playoff di Serie A basket 2020-2021. In programma c’è il terzo atto delle due semifinali. L’Olimpia Milano, reduce dal bellissimo terzo posto con cui ha concluso la massima competizione continentale, sarà in scena in casa della Reyer Venezia. I meneghini, che hanno conquistato le prime due sfide, proveranno ad archiviare la pratica e a strappare il pass per le Finali.

Milano ha vinto gara 1 di misura, ma ha letteralmente dominato gara 2, rifilando addirittura trentaquattro punti di scarto ai lagunari. Per riuscire a giocarsela, innanzitutto, la Reyer dovrà fare un netto passo avanti in difesa. I veneti, infatti, hanno subito ben 180 punti in due partite. Rispetto a gara 2, inoltre, Venezia dovrà essere molto più precisa nel tiro dall’arco, dato che nell’incontro in questione hanno segnato appena quattro delle ventisette triple tentate. Ad ogni modo, per vincere, ovviamente, la Reyer dovrà sperare anche in una serata storta di alcuni dei giocatori chiave dell’Olimpia.

Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno Virtus Bologna ed Happy Casa Brindisi. Anche questa serie, per il momento, è stata a senso unico, dato che le V-Nere hanno espugnato il campo avversario sia in gara 1 che in gara 2. La situazione di Brindisi sembra ancor più compromessa di quella di Venezia. I lagunari, infatti, quantomeno affronteranno Milano davanti al pubblico amico, mentre i pugliesi dovranno giocarsi quest’ultima chance in casa della Virtus.

Nei primi due atti, la Virtus Bologna è sembrata abbastanza superiore a Brindisi. Milos Teodosic e Marco Belinelli, le due stelle delle V-Nere, hanno prodotto, in due, settantadue punti tra gara 1 e gara 2. I pugliesi, per fare l’impresa, dovranno iniziare ad attaccare meglio e trovare un buon apporto offensivo da parte di tutti. Nessuna delle stelle di Brindisi, al momento, ha brillato particolarmente in questa serie, eccezion fatta per l’ottimo D’Angelo Harrison visto in gara 2.

