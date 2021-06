L’Olimpia Milano vince gara 3 delle semifinali dei Playoff di Serie A basket 2021, in casa della Reyer Venezia, e si impone nella serie con un secco 3-0. I meneghini hanno trionfato nell’incontro odierno con il risultato finale di 83-93. I migliori in campo sono stati un Kevin Punter da 19 punti, un Kyle Hines da 17 punti, uno Shavon Shields da 16 punti e uno Zach LeDay che ne ha messi a sua volta 16. Ai lagunari, invece, non è bastato un Austin Daye da 22 punti. Ora Milano affronterà in finale la Virtus Bologna.

Venezia ha iniziato la partita con il piede giusto e nei primi minuti ha piazzato un parziale di 13-6, propiziato, in buona parte, da uno scatenato Watt. I meneghini, però, hanno ricucito lo strappo e, da quel momento, le due squadre sono rimaste a contatto fino alla fine del secondo periodo. I due sodalizi, infatti, hanno segnato gli stessi punti sia nel quarto inaugurale che in quello immediatamente successivo.

Al ritorno in campo dopo la pausa lunga, però, Milano ha cambiato passo. I meneghini hanno alzato un muro in difesa e grazie alle giocate in attacco di Rodriguez e Punter sono riusciti a scavare un solco tra loro e i lagunari. L’Olimpia ha realizzato dieci punti in più rispetto alla Reyer nel terzo periodo ed è andata all’ultimo risposo in vantaggio 52-62.

Nel periodo conclusi Milano non solo non ha permesso a Venezia di riavvicinarsi, ma, anzi, ha ulteriormente allungato. In questo modo, i meneghini, che hanno raggiunto il +17 a 5’30” dalla fine del tempo, hanno rapidamente archiviato la pratica. Solo a un minuto dal termine, la Reyer è riuscita a riportare lo svantaggio in singola cifra, troppo tardi per poter pensare di ribaltare l’incontro.



IL TABELLINO DI REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO 83-91 (21-21, 17-17, 14-24, 31-31)

REYER VENEZIA: Jerrells 9, Possamai, Vazzola 3, Casarin 1, Daye 22, Watt 19, De 3, Stone 3, Chappell 12, Tonut 11, Vidmar, Cerella

OLIMPIA MILANO: LeDay 16, Delaney 2, Moraschini 2, Wojciechowski, Biligha 6, Punter 19, Cinciarini, Datome 4, Rodriguez 11, Shields 16, Moretti, Hines 17

Credit: Ciamillo