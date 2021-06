Basket, Olimpiadi: prende forma il Dream Team Usa con Kevin Durant e tante stelle!

Il Team USA è alla ricerca di riscatto dopo la cocente delusione dell’ultimo Mondiale in Cina, quando colsero un settimo posto che risulta il peggior risultato nella storia per la squadra da sempre considerata la più forte del pianeta. Tra i convocati di due anni fa tanti ottimi giocatori, ma nessuna vera stella; la nazionale a stelle e strisce vuole però rifarsi, e per farlo ha già incassato il sì di Kevin Durant.

Il giocatore dei Brooklyn Nets ha già due medaglie d’oro in bacheca dopo i successi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, ma vuole rifarsi dopo una stagione terminata anzitempo con l’eliminazione alle semifinali delle Eastern Conference contro i Milwaukee Bucks. Un risultato deludente per quello che a tutti gli effetti era un vero e proprio superteam con James Harden e Kyrie Irving.

Durant, che ha dato prova di aver superato senza problemi la rottura del tendine d’Achille giocando a livelli da MVP, ha dato il suo benestare a coach Gregg Popovich per poter partecipare alla prossima spedizione a Tokyo. La sua è solo l’ultima grande adesione, con nomi come Damian Lillard, Jayson Tatum, Draymond Green, Devin Booker e Bradley Beal che hanno confermato nelle scorse settimane la loro volontà di partire per il Giappone.

C’erano molti dubbi sulla resa di Kevin Durant dopo il bruttissimo infortunio patito durante le Finals del 2019 tra i suoi Golden State Warriors e i Toronto Raptors, poi vincitori, che lo costrinse ai box per tutta la stagione successiva. Dubbi spazzati con i 26 punti di media con il 53% al tiro in stagione regolare e dei playoff da più di 34 punti ad allacciata di scarpe, facendo pentole e coperchi per dei Nets che hanno progressivamente perso i pezzi fino ad andare a due millimetri dall’eliminare i Buck in gara-7, quei due millimetri che gli hanno fatto pestare la linea da tre punti per un tiro allo scadere valso soltanto per il pareggio.

Foto: LaPresse