Basket, la Reyer Venezia riporta in Italia Michele Vitali

Si muove il basketmercato italiano. Primo squillo da parte della Reyer Venezia, che ha annunciato pochi minuti fa la firma di Michele Vitali. La 29enne ala della Nazionale italiana torna in Italia dopo un anno in Germania nelle file del Brose Bamberg, con quasi 11 punti di media in 47 partite tra campionato, Coppa di Germania e Basketball Champions League.

Un innesto importante per i lagunari di coach Walter De Raffaele, che puntavano al fratello di Luca già da inizio maggio, quando si sono venuti a creare i primi contatti per riportarlo nel Bel Paese. ‘Vitalino’ si è oramai imposto come giocatore di sicuro affidamento, un classico ‘3 and D‘ a cui si possono concedere minuti molto importanti soprattutto nei momenti caldi delle partite, tanto da essere da anni nel giro della Nazionale e di meritarsi una chance per il Preolimpico.

Con il comunicato stampa, sono arrivate anche le prime parole di Michele Vitali: “Sono veramente felice di venire a giocare alla Reyer, è una società importante che ha sempre fatto molto bene. Sono carico ed entusiasta di tornare in Italia e farlo proprio con la Reyer perché è una società molto solida e, come dimostrano i risultati, consolidata al top“.

“La trattativa è stata molto facile, sin dai primi contatti con i dirigenti e dalla chiacchierata con coach De Raffaele – aggiunge Vitali – ho avvertito schiettezza e ambizione, valori che combaciano con i miei. Dall’esterno e da avversario ho sempre percepito l’idea di grande organizzazione di società e squadra dove ognuno sa cosa deve fare: è sempre stato difficile giocare contro la Reyer“.

Credit: Ciamillo