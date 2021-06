Gigi Datome ufficializza tramite i propri canali social l’assenza dal Preolimpico di Belgrado. Il sardo, dopo una vita dedicata alla Nazionale italiana, non giocherà con la maglia azzurra, a causa di problemi fisici seri occorsi nel finale di una stagione per lui (e non solo) lunghissima e difficile da gestire, tra campionato ed Eurolega.

Queste le parole del numero 70 dell’Olimpia Milano, estremamente chiare nello specificare la natura dei suoi problemi: “Purtroppo non sarò al Preolimpico. Dire di no per la prima volta dopo 19 estati in Azzurro, proprio quando ci giochiamo un pass per le Olimpiadi dispiace anche più del normale, ma l’appuntamento arriva in un momento in cui non posso più spingere il corpo così oltre.

Da più di un mese sono alle prese con una fastidiosa tendinite al ginocchio destro, con la quale ho giocato tutti i playoff. Con antinfiammatori e terapie ho provato a gestire la fase acuta, ma a lungo andare i farmaci mi hanno causato problemi con annessa perdita di peso. Segnale chiaro che non si poteva continuarne l’assunzione.

Ho fatto passare qualche giorno, ho parlato con lo staff della Nazionale per capire se avrebbe avuto senso scendere in campo in questo modo ma oggi ho preso questa decisione, figlia della certezza di non poter aiutare la squadra come vorrei. Oggi mi sono confrontato con il presidente Petrucci, che ha capito la mia scelta.

Voglio ringraziarlo per la comprensione e la stima che mi ha trasmesso. Così come ringrazio il DG Trainotti, coach Sacchetti e lo staff medico per avermi aiutato nei momenti della decisione.

Faccio un in bocca al lupo ai ragazzi e a Meo per questo cammino che spero sarà luminoso e farò il tifo da casa per la (mia) Italia. Forza, prendiamoci questa Olimpiade!”

L’Italia debutterà a Belgrado il 30 giugno contro il Senegal, per poi ripresentarsi sul parquet il giorno dopo contro Porto Rico nel minigirone da tre squadre che offre l’accesso alle semifinali (nell’altro raggruppamento ci sono Serbia, Filippine e Repubblica Dominicana).

Anche in casa Serbia le cose non sono esattamente rosee, con le assenze di vari infortunati, oltre che di Nikola Jokic, Aleksej Pokusevski e Alen Smailagic e il dubbio Bogdan Bogdanovic (direttamente legato a quello di Danilo Gallinari, dato che entrambi giocano per gli Atlanta Hawks).

Credit: Ciamillo