Basket: Gigi Datome fuori causa per il Preolimpico di Belgrado per problemi fisici

Non solo Marco Belinelli, ma anche Gigi Datome appare ormai come da inserire nella lista dei giocatori che non potranno essere della partita al Preolimpico di Belgrado a causa di problemi fisici. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ne cita anche le motivazioni.

Il sardo dell’Olimpia Milano, infatti, è alle prese con una fastidiosa borsite al gomito destro che si è presentata alle Final Four di Eurolega a Colonia e che non l’ha più lasciato in pace, limitandone il rendimento, per quel che rimaneva di una stagione nella quale l’A|X Armani Exchange ha giocato 92 partite ufficiali (delle quali Datome ne ha disputate 89).

L’ex Pistons e Celtics, così come del resto anche Belinelli, non aveva mai saltato una manifestazione ufficiale a tinte azzurre prima d’ora, e vanta per di più 175 presenze in Nazionale, per la quale si è sempre reso disponibile nei limiti del possibile.

Rimane ora da comprendere come si delineerà la situazione azzurra, considerando anche che, al di là del risultato della sfida di playoff NBA tra Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers che vede coinvolti per la franchigia della Georgia sia Danilo Gallinari che Bogdan Bogdanovic, i problemi potrebbero essere altri. E questi problemi si chiamano tempi tecnici: anche se la serie gli Hawks dovessero perderla per 4-2 (ora è sul 2-2), per l’italiano e il serbo sarebbe comunque davvero complicato un rientro per giocare con le rispettive Nazionali. Chiaramente, se Atlanta dovesse andare alla finale di Conference, le porte per i due sarebbero automaticamente chiuse per sovrapposizione di date.

Credit: Ciamillo