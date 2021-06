Europei di basket femminile 2021: l’Italia batte (con brivido) 77-67 la Grecia nella terza e ultima giornata della fase a gironi della rassegna continentale. Le azzurre si classificano seconde nel Girone B dietro alla Serbia, in attesa di scoprire quale avversaria dovranno sfidare domani nello spareggio per i quarti di finale (in base al risultato del match tra Spagna e Slovacchia di stasera).

Coach Lino Lardo commenta così la prestazione delle sue ragazze contro le elleniche: “Anche oggi siamo partiti col piede giusto e abbiamo preso un buon vantaggio, poi probabilmente sul +20 abbiamo pensato di aver già vinto e ci siamo fermati. Onore alla Grecia, squadra che non molla mai, per non essersi arresa neanche sul -20 ma spero che questo secondo tempo in chiaroscuro ci serva per il futuro: oggi abbiamo capito una volta di più che se non giochiamo con la giusta aggressività rischiamo parziali pericolosi. Siamo contenti di aver chiuso il girone al secondo posto, soprattutto perché abbiamo ottenuto l’obiettivo giocando tre buone partite”.

Foto: fiba.basketball