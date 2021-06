Eurobasket Women 2021, l’Italia viene travolta dalla Svezia 46-64 fermandosi agli ottavi di finale del torneo continentale. Prestazione davvero negativa quella fornita dalle azzurre nella giornata odierna contro le scandinave guidate in panchina dall’ex Commissario Tecnico Marco Crespi.

Coach Lino Lardo commenta così il match di oggi al sito ufficiale della FIP: “Congratulazioni alla Svezia per la grande partita che ha giocato. Mi spiace per l’eliminazione e per il modo in cui è maturata, perché abbiamo completamente smarrito la nostra identità in tutte e due le metà campo, fallendo anche tanti tiri aperti. Non sembravamo noi, quelli delle prime tre partite. L’impegno delle ragazze è stato comunque totale, sia durante il raduno che in questi giorni a Valencia: voglio ringraziare loro e tutto lo staff tecnico e sanitario che mi ha supportato. Dispiace molto uscire così”.

Insieme al nostro CT, parla anche il capitano Sabrina Cinili: “C’è grande amarezza, non siamo mai riuscite a trovare il ritmo partita e col passare dei minuti il nervosismo ci ha ulteriormente condizionato. Nello spogliatoio c’è tanta delusione ma vorrei chiedere a tutti gli appassionati di basket femminile di non smettere di seguirci. In questo gruppo ci sono tante giovani, che impareranno dagli errori e cresceranno”.

Credit: Ciamillo