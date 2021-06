Basket femminile: Italia, buona vittoria con la Turchia in vista degli Europei

Una bella vittoria per dare confidenza e sicurezza in vista degli Europei. L’Italia femminile di basket vince la prima amichevole della settimana contro la Turchia e lo fa in maniera netta, senza dare chance alle ospiti di impensierire il punteggio finale.

Si parte con le due squadre un po’ contratte e diversi errori al tiro. Ma se le turche proprio non trovano la via del canestro, le azzurre si affidano alla solita Zandalasini che allo scadere di primi 10 minuti non spettacolari mette la tripla per il parziale di 8-0 con cui si va al primo stop. Continua a difendere bene la squadra di Lardo, mentre in attacco sono sempre Zandalasini, in collaborazione con Pan e Penna ad allungare e si va al riposo lungo con l’Italia già nettamente in vantaggio per 36-22.

Avvio un po’ più lento per le azzurre a inizio ripresa, che hanno bisogno di due minuti prima di trovare i primi punti con Cubaj. Italia che, comunque, mantiene le turche ben lontane a un minimo di +15 in questa prima fase della ripresa. Sono proprio Cubaj e Zandalasini a dominare in questo periodo e due triple azzurre che rilanciano le italiane a +21. Azzurre micidiali da oltre l’arco, con la Turchia che soffre in attacco, ma soprattutto fatica a bloccare i tiri delle italiane. A un minuto dalla fine arriva la tripla di Attura che subisce anche fallo e azzurre che scappano definitivamente via e chiudono il periodo sul 32-60.

Non rallentano le azzurre a inizio ultimo quarto con un parziale di 10-0, con le triple di Attura e Pan, e match ormai vinto. Azzurre che, così, possono sfruttare gli ultimi minuti sia per provare giocate nuove sia per respirare un po’, con la Turchia che comunque continua a non riuscire a rendersi pericolosa davanti a una difesa praticamente perfetta delle azzurre che toccano anche il +40 in un match dominato. Finisce 44-83 per l’Italia che domani affronterà la Spagna.

Credits: Ciamillo