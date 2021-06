Basket femminile, Europei: rialzano la testa Spagna e Belgio. Serbia, Bosnia e Francia inarrestabili: 2 su 2!

Si è completata da poco la seconda giornata del primo turno dell’Eurobasket Women 2021. Spagna e Belgio si rifanno sotto dopo la sconfitta all’esordio, battendo rispettivamente Svezia e Slovenia. Bosnia e Francia, invece, vincono ancora e proseguono spedite la loro marcia di avvicinamento alla fase successiva.

Ad aprire la giornata odierna il Gruppo B, ovvero quello dell’Italia, la partita tra Grecia e Serbia. Le serbe battono nettamente 85-51 le elleniche, che nulla possono se non assistere alla vittoria schiacciante delle ragazze balcaniche. Due partite, due vittorie per la Serbia: quarti prenotati (da scoprire chi sarà la loro sfidante), con un ruolino di marcia perfetto fin qui. Le serbe confermano ancora una volta il ruolo da favorite per la vittoria finale. Per le greche, invece, seconda sconfitta in altrettante partite fin qui disputate.

Nel gruppo A vittoria della Slovacchia per 58 a 54 sulla Bielorussia. Le slovacche riscattano così la sconfitta patita nel match d’esordio contro la Svezia (74-57), garantendosi l’accesso al barrage pre-quarti. Nell’altro match del girone, in programma stasera, la Spagna batte 76-56 la Svezia e rialza la testa dopo la battuta d’arresto di 24 ore fa contro la Bielorussia. Il girone è in perfetto equilibrio, in quanto tutte le squadre hanno lo stesso bilancio nelle due partite fin qui disputate (1 vittoria e 1 sconfitta). A definire la classifica finale, determinando gli abbinamenti delle fasi successive, sarà perciò l’ultima giornata in programma domenica, con i seguenti abbinamenti: Svezia – Bielorussia (ore 15:00) e Spagna – Slovacchia (ore 21:00).

Nel gruppo C pronto riscatto del Belgio, che si rialza e batte agevolmente 92-56 la Slovenia (che aveva prevalso sulla Turchia nel match di apertura del girone). Le fiamminghe, infatti, vengono incluse nel gruppo delle Nazionali favorite per la vittoria del torneo continentale. Nell’altra partita odierna del gruppo C, invece, la Bosnia-Erzegovina batte 64-54 la Turchia (che incappa, quindi, nella seconda sconfitta in altrettante partite). Le balcaniche si issano al primo posto in classifica, avendo vinto entrambi i match disputati fin qui nella prima fase del torneo. Belgio e Slovenia, invece, si garantiscono almeno l’accesso al barrage.

Infine, per il gruppo D, vittoria netta della Francia contro la Repubblica Ceca per 71-51. Le transalpine continuano la marcia verso la fase successiva, mantenendo lo status di potenziali trionfatrici della kermesse continentale. Non resta a guardare la Russia, che nell’altro match di giornata prevale sulla Croazia col punteggio di 73-62. Le russe e le francesi sono entrambe a pari punti in classifica (due vittorie su due partite), e domenica alle ore 21:00 ci sarà lo scontro diretto per decretare chi passerà direttamente a ai quarti come prima classificata e chi, invece, dovrà disputare un match aggiuntivo per garantirsi l’accesso tra le prime otto squadre d’Europa.

