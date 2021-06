Basket femminile, Europei: i risultati degli ottavi di finale di oggi. Avanzano le favorite del torneo: Bosnia, Svezia, Russia e Spagna

Si è completata da poco la giornata dedicata agli ottavi di finale/barrage per definire gli abbinamenti dei quarti di finale dell’Eurobasket Women 2021. Dopo un turno di riposo previsto domani, le migliori 8 Nazionali femminili d’Europa torneranno in campo nella giornata di mercoledì 23 giugno. Andiamo a riepilogare i risultati delle altre partite di oggi (ricordando la sconfitta dell’Italia contro la Svezia per 46-64).

La Bosnia-Erzegovina vince il “derby” balcanico battendo la Croazia 80-69. Le bosniache, annoverate tra le favorite per la vittoria finale della kermesse continentale, piazzano nell’ultimo quarto (28-19) l’allungo decisivo per chiudere il match a proprio favore e passare alla fase successiva. 24 punti per Jonquel Jones e 16 punti per Nikolina Babic tra le fila della Bosnia; alle croate non bastano, invece, i 22 punti di Ivana Dojkic e i 14 di Iva Slojnsak. Le bosniache andranno a sfidare la Francia, un’altra delle squadre più blasonate nel circolo europeo.

Nel match in programma alle 20:45 e disputato a Strasburgo (Francia), la Russia batte agevolmente la Slovenia per 93-75. Match subito in discesa per le russe (primo quarto chiuso sul punteggio di 28-13), con le balcaniche che avranno solo un timido sussulto nel terzo periodo (25-25) senza però poter impensierire ulteriormente la corazzata russa. Doppia cifra per Elizaveta Komaroza (20 punti), Raisa Musina (19 punti) e Maria Vadeeva (15 punti) tra le fila russe; top scorer per la Slovenia, invece, Shante Evans (21 punti) ed Eva Lisec (19 punti). Le russe sfideranno nei quarti il Belgio, per un’altra gara stellare (anche il Belgio è tra le favorite del torneo).

Nel quarto e ultimo match di giornata, la Spagna rispetta il pronostico e batte tra le mura amiche di Valencia il Montenegro col punteggio finale di 78-51, proseguendo la propria marcia nel torneo. Primi due parziali che spezzano le gambe alle montenegrine (26-18 e 19-9 in favore della Spagna), mettendo la partita sui binari giusti per le iberiche e in perfetta gestione fino alla sirena finale. Mettono a referto rispettivamente 19 punti Maria Conde e 17 punti Astou Ndour: Per il Montenegro, invece, 10 punti a testa per Jelena Dubljevic, Milica Jovanovic e Markeisha Gatling. Nei quarti, per le spagnole, ci sarà la Serbia (classificata prima nel girone dell’Italia): un’altra sfida ad alta tensione tra altre due compagini annoverate come potenziali trionfatrici del torneo.

Foto: fiba.basketball