Basket femminile, Europei 2021: Lardo “Un po’ di pressione all’inizio, ma le ragazze volevano reagire dopo il ko di ieri”

Una vittoria convincente, arrivata soprattutto nella ripresa, dopo un secondo quarto che ha visto le azzurre soffrire in attacco. Una vittoria, la prima in questi Europei femminili, fondamentale nella corsa delle ragazze di Lino Lardo verso la seconda fase del torneo e che arriva dopo la faticosa sfida di ieri contro la Serbia. E il coach sottolinea proprio la difficoltà di tornare in campo dopo la Serbia.

“Per prima cosa faccio i miei complimenti al Montenegro, che ha giocato molto bene in difesa e questo ci ha fatto giocare male nel primo tempo. Abbiamo sentito un po’ la pressione dopo la sconfitta di ieri, non era facile resettare tutto, ma poi abbiamo giocato il nostro basket e abbiamo portato a casa la vittoria. Ieri sera è stato un momento difficile per noi, ma negli occhi delle mie giocatrici vedevo la voglia di tornare subito sul parquet per avere la rivincita. Ma so che le ragazze credono in loro stesse, credono nel nostro gioco e siamo arrivate qui un po’ nervosi, ma sapendo che potevamo vincere”.

Cosa è cambiato tra ieri e oggi, tra perdere e vincere? Onesto Lino Lardo. “La differenza con ieri? Con tutto il rispetto per il Montenegro, la differenza l’ha fatta la forza della Serbia, una delle squadre favorite al titolo. In campo, poi, ci sono state le tante palle perse ieri rispetto a oggi. Ora abbiamo un giorno per riposarci e domenica conquistare la qualificazione con la Grecia”.

Poi è intervenuta anche Martina Bestagno ad analizzare il match. “È stata una bella vittoria di squadra, abbiamo reagito dopo la sconfitta di ieri sera, con quattro ragazze andate in doppia cifra. Avevamo bisogno di giocare una buona partita e l’abbiamo giocata. Non è stata una bella partita nel primo tempo, ma siamo state brave a restare lì con la testa e nella ripresa abbiamo fatto la differenza”.

