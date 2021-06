Basket femminile: Akronos Moncalieri, è promozione in Serie A1 dopo la vittoria nella serie sul Sanga Milano

Prima promozione in Serie A1 per il basket femminile: la coglie l’Akronos Moncalieri, che dopo aver battuto per 62-59 in gara-1 della finale per la scalata il Sanga Milano, sponsorizzato Il Ponte Casa d’Aste, è riuscito a imporsi anche in terra meneghina per 48-55.

Se gara-1 l’avevano decisa i 14 punti di Claire Giacomelli, gli 11 di Katarina Trehub e il resistere di Moncalieri alla rimonta finale del Sanga, la seconda è stata indirizzata nell’ultimo quarto dalle ospiti, nonostante una Susanna Toffali da 15 punti.

Moncalieri, che aveva battuto nei quarti Sarcedo per 2-1 e con lo stesso risultato si era imposta sull’Alpo di Villafranca di Verona in semifinale, aveva concluso al primo posto il girone Nord con 44 punti davanti a Crema e a Udine, autrici di un ottimo campionato prima di essere eliminate l’una dal Sanga e l’altra da Vicenza.

Quella disputata ieri sera non è l’unica finale promozione, dal momento che il campionato di A2, andato avanti a fatica a causa di un gran numero di rinvii provocati dal Covid-19, è stato sostanzialmente diviso in due: da una parte il girone Nord con i relativi playoff e dall’altra il girone Sud con le stesse modalità. In quest’ultima fattispecie, il 13 giugno ci sarà la decisiva gara-3 tra due autentiche potenze del basket di A2 recente: Faenza e San Giovanni Valdarno, che hanno dominato i playoff dopo aver chiuso al primo e al terzo posto la stagione regolare.

Credit: Ciamillo