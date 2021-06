Baseball, Serie A 2021: stavolta le big non passeggiano. Parma e Nettuno 1945 corrono grandi rischi

Il sabato della Serie A1 non si rivela per nulla facile per varie big, che sono costrette a soffrire parecchio prima di avere la sicurezza della vittoria. Chi non ha particolari problemi è San Marino, che nel suo riesce a disimpegnarsi perfettamente demolendo Grosseto, e la Fortitudo Bologna, che dopo una valida Bolzano in gara-1 (5-10 per effetto di una nona ripresa di gran livello degli sfavoriti) dilaga nella seconda (0-11 al 7° inning per manifesta).

In particolare, è il Nettuno 1945 a rischiare di cadere contro Paternò nel secondo confronto, che ce la mette tutta per piazzare il grande colpo. I siciliani vanno avanti 2-1 nella seconda ripresa e 5-4 nella settima, ma c’è Latimore, proprio all’ultimo, a forzare l’extra inning. Ne servono però due per decidere tutto: Sellaroli, Noguera e Simone portano Nettuno sul 9-5, Garcia e Aroche sfiorano una clamorosa rimonta, ma finisce 9-8 in favore dei laziali. Nel primo match, invece, i siciliani avevano sì cominciato bene, ma si sono poi ritrovati a subire 10 punti negli ultimi cinque attacchi.

Il Parmaclima, invece, è costretto a penare perché Torino parte a razzo, andando subito sul 3-0 prima di ritrovarsi anche sul 4-2 nell’ottavo inning. Servono un doppio di Desimoni e due singoli di Battioni e Paolini per ribaltare la situazione.

Resta imbattuta anche Macerata, mentre Collecchio, già con la poule scudetto in tasca, regola con una certa facilità Modena. Tra Cagliari e Brescia passa invece una larga fetta di destino del girone B, che ancora non ha una qualificata per la fase più importante della stagione.

I risultati delle gare di sabato del sesto turno.

Gir. A: Settimo Torinese-Parmaclima 4-6 (gara1), gara2 domenica, Milano-Campidonico Torino.

Gir. B: domenica Cagliari-Ecotherm Brescia. Riposa Senago.

Gir. C: Comcor Modena-Camec Collecchio 3-9, 0-8; domenica Ciemme Oltretorrente-Fontana Ermes Sala Baganza. Riposa Farma Crocetta Parma.

Gir. D: Tecnovap Verona-Metalco Castellana 7-12, 8-1; Bolzano-UnipolSai Bologna 5-10, 0-11 (7°)

Gir. E: Hotsand Macerata-OM Valpanaro Bologna Athletics 11-4; domenica Erba Vita New Rimini-Itas Mutua Rovigo.

Gir. F: domenica Sultan Cervignano-Godo, Longbridge Bologna-New Black Panthers Ronchi.

Gir. G: Ecopolis Bbc Grosseto-San Marino 2-19 (7°), 0-12 (8°); domenica Panamed Lancers-Fiorentina.

Gir. H: Paternò Red Sox-Nettuno 1945 8-14, 8-9 (11°); domenica Academy Nettuno-WiPlanet Montefiascone.

Classifiche:

Gir. A. Parma Clima (11-0), 1.000; Campidonico Grizzlies Torino (4-5), .444; BC Settimo (3-8), .273; Milano 1946 (2-7), .222.

Gir. B. Cagliari BC (4-2), .667; Senago Baseball (4-4), .500; Ecotherm Brescia (2-4), .333.

Gir. C. Camec Collecchio (14-2), .875; Comcor Engineering Modena (9-7), .563; Farma Crocetta (8-8), .500; Fontana Ermes Sala Baganza (4-10), .286; Ciemme Oltretorrente (3-11), .214.

Gir. D. UnipolSai Fortitudo Bologna (12-0), 1.000; Tecnovap Verona (5-7), .417; Metalco Dragons Castellana (4-8), .333; Bolzano Baseball (3-9), .250.

Gir. E. Hotsand Macerata Angels (12-0), 1.000; Itas Mutua BSC Rovigo (4-5), .444; Erba Vita New Rimini (3-6), .333; OM Valpanaro Bologna Athletics (2-10), .167.

Gir. F. Godo Baseball (9-1), .900; New Black Panthers Ronchi (6-4), .600; Longbridge 2000 (3-7), .300; Sultan Cervignano (2-8), .200.

Gir. G. San Marino (12-0), 1.000; Ecopolis BBC Grosseto (7-5), .583; Fiorentina Baseball (2-8), .200; CSO Panamed Lancers (1-9), .100.

Gir. H. Nettuno BC 1945 (12-0), 1.000; Paternò Red Sox (7-5), .583; Academy of Nettuno (2-8), .200; WiPlanet Montefiascone (1-9), .100.

