Baseball, Serie A 2021: doppiette per Camec Collecchio e Fontana Ermes Sala Baganza

Turno infrasettimanale di per la Serie A di baseball 2021, che che visto disputarsi due doppie partite per quanto riguarda il girone C, in cui la Camec Collecchio si è confermata in testa alla classifica, superando per due volte il Comcor Engineering Modena, conquistando così preziosi successi in vetta al raggruppamento.

I canarini sono passati in vantaggio nel primo inning, ma proprio al cambio di campo è arrivata la rimonta dei padroni di casa, a seguito del fuoricampo di Manuel Joseph, per il 2-1. Non succede più nulla fino alla quinta frazione, quando un errore ed un singolo di Simone Calasso hanno permesso a Collecchio di volare sul 5-1, chiudendo poi sul 7-2.

Più difficile, almeno in apparenza, la seconda sfida, in cui Modena si è portata addirittura sul 3-0 dopo il doppio di Eladio Russo, con la Camec che ha messo a segno i primi due punti solamente nella quarta frazione, totalizzando invece cinque run nel quinto parziale. Modena non segna più, e la sfida termina 10-3.

Doppio successo anche per la Fontana Ermes Sala Baganza, che si è portata a casa gara-1 contro Ciemme Oltretorrente grazie ai 9 punti messi a segno nel solo sesto inning, chiudendo anticipatamente la contesa sul 13-3, mentre un break di sei corse hanno indirizzato la seconda sfida, terminata 11-6.

Risultati 5° turno girone C – Qualification Round:

Fontana Ermes Sala Baganza – Ciemme Oltretorrente 13-3 (8°); 11-6

Camec Collecchio – Comcor Engineering Modena 7-1; 10-3

Riposa: Farma Crocetta

Classifica:

Gir. C. Camec Collecchio (6-2), .750; Farma Crocetta (5-3), .625; Comcor Engineering Modena, Fontana Ermes Sala Baganza (4-4), .500; Ciemme Oltretorrente (1-7), .125.

Foto: FIBS