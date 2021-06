Baseball, Serie A 2021: Collecchio a dieci vittorie, no-hitter per Johan Belisario

Quinto fine settimana di gare nella Serie A di baseball 2021, che ha visto confermarsi in testa alla classifica del proprio raggruppamento il Camec Collecchio, capace di aggiudicarsi 14-4 e 11-3 le sfide contro il Ciemme Gruppo Oltretorrente, grazie alle prestazioni di Alessandro Deotto (solo HR), Davide Trolli (due doppi da 5 punti in totale), e Manuel Joseph, raggiungendo così le dieci vittorie in campionato.

Bene anche Senago, che ha sconfitto l’Ecotherm Brescia 7-4 e 7-0, festeggiando il no-hitter di Johan Belisario, autore di ben 14 strikeout nella seconda gara. Due su due anche per la Ecopolis BBC Grosseto, giustiziera 8-0 e 18-0 del CSO Panamed Lancers, trascinata da Riccardo Ferretti ed Yuri Sarrocco.

Successo singolo per i Paternò Red Sox, per 3-0 sul WiPlanet Montefiascone, con la Itas Mutua Rovigo che ha la meglio per due volte contro il Bologna Athletics, per i punteggi di 3-1 e 8-3, in due gare senza troppi patemi. Due su due (primo in stagione) per i Longbridge 2000, capaci di avere la meglio al Falchi contro il Sultan Cervignano con i risultati di 5-4 e 8-6.

A dividersi la posta in palio sono invece Milano 1946 e BC Settimo. 6-4 la prima sfida in favore degli ospiti, con i meneghini che si sono rifatti in gara-2, chiudendo sul 15-4, dopo aver messo a referto 11 punti nei primi quattro inning. Tutto facile nel primo match per Bolzano, vittorioso per manifesta superiorità contro la Metalco Dragons Castellana per 14-2, mentre i veneti al ritorno si sono imposti 11-6.

Foto: FIBS / Lauro Bassani