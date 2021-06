Baseball, annunciati i convocati per il raduno della nazionale italiana seniores a Collecchio

Sono stati svelati i nomi degli azzurri che faranno parte del primo gruppo di ricevitori e lanciatori che parteciperà al raduno nella nazionale italiana di baseball a Collecchio. Il manager Mike Piazza avrà così modo di lavorare con i giocatori e con il suo staff in vista dei Campionati Europei che si terranno a settembre in Piemonte.

Questo raduno è solo il primo di tre incontri in programma durante il mese di giugno. La nazionale italiana, infatti, vuole prepararsi al meglio in vista della rassegna continentale, la quale non si svolgeva nel Bel Paese dal 1999. Più avanti, inoltre, il lavoro dello staff della nazionale seniores si combinerà con quello della nazionale U23.

Questo per dare modo ai membri dello staff di seguire un gruppo allargato che comprende sia il presente che il futuro della selezione azzurra. Di seguito trovate i nomi dei convocati per il raduno di Collecchio.

I CONVOCATI DELLA NAZIONALE ITALIANA DI BASEBALL PER IL RADUNO DI COLLECCHIO

1 Aldegheri Mattia P 19/02/1998 Parma Baseball Club 1949

2 Astorri Cesare C 26/06/1998 Parma Baseball Club 1949

3 Bassani Alex P 25/11/1990 Fortitudo B.C. 1953

4 Brolo Gouvea Murilo P 15/09/1988 Fortitudo B.C. 1953

5 Crepaldi Filippo P 19/02/1992 Fortitudo B.C. 1953

6 Deotto Alessandro C 07/12/1995 Collecchio B.C./Parma Baseball Club 1949

7 Fabiani Diego P 28/02/1997 Collecchio B.C./Cervignano Baseball

8 Liberatore Ernesto C 26/03/1996 Fortitudo B.C. 1953/Reggio Rays Baseball

9 Mineo Alberto C 23/07/1994 Parma Baseball Club 1949/New Black Panthers

10 Monello Giulio C 10/10/1998 Parma Baseball Club 1949/Rangers Baseball Club/Odessa College

11 Palumbo Cardozo Angelo P 10/11/1995 Fortitudo B.C. 1953/Reggio Rays Baseball

12 Paolini Ricardo IF 11/08/1999 Parma Baseball Club 1949/Reggio Rays Baseball

13 Pomponi Michele P 25/06/1998 Parma Baseball Club 1949/Oltretorrente BC

14 Rivera Yomel P 02/04/1992 Parma Baseball Club 1949/Collecchio BC

15 Scotti Claudio P 08/07/1998 Fortitudo B.C. 1953

16 Viloria Serda Nolberto Alexander IF 09/12/2000 Parma Baseball Club 1949/Oltretorrente BC

17 Zotti Matthias P 23/07/1997 Fortitudo B.C. 1953/New Black Panthers

Credits: FIBS / EzR NADOC