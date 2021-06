Cala il sipario sull’ATP di Stoccarda (Germania). Sull’erba tedesca l’atto conclusivo ha sorriso all’esperto Marin Cilic (ex top-10 e attuale n.47 del ranking): il balcanico ha sconfitto per 7-6 (2) 6-3 il canadese Felix Auger-Aliassime (n.21 ATP), conquistando il 19° titolo in carriera, l’ultimo dei quali risaliva al 2018 quando Marin si impose al Queen’s Club di Londra. Una vittoria di grande concretezza quella del croato, al cospetto di un Auger-Aliassime che purtroppo per lui colleziona l’ottava sconfitta in altrettante Finali disputate nel circuito ATP. Per le statistiche si tratta del secondo ko nell’atto conclusivo di questo torneo, citando il match contro l’azzurro Matteo Berrettini di due anni fa.

Nel primo set l’andamento è decisamente convulso. Contrariamente alle aspettative, entrambi i giocatori concedono alcune palle break nei propri turni in battuta: Felix deve salvarne due in apertura e Cilic tre nel secondo gioco. Un’alternanza di momenti che caratterizza l’intera frazione, considerati gli altri tre break point costruiti da Marin nel quinto game e la chance del nordamericano nel gioco successivo. Una frazione, dunque, equilibrata che nella stretta finale vede i contendenti pagare dazio al servizio: il canadese cede il turno in battuta nell’undicesimo game; il balcanico fa lo stesso immediatamente dopo. Il tie-break bussa alla porta dei due tennisti e il pragmatismo ha le sembianze del vincitore degli US Open 2014, capace di imporsi per 7-2.

Nel secondo set si procede decisamente on serve e i punti in risposta si contano sulle dita di un mano. Un parziale in cui sono pochi i punti a fare la differenza e il n.47 del mondo ha il merito di approfittare dell’unico vero passaggio a vuoto di Auger-Aliassime nell’ottavo game: il nativo di Montreal cede a zero il suo turno al servizio e per Cilic è abbastanza semplice archiviare la pratica sul 6-3.

Per il croato la chiosa prevede 7 ace, il 77% dei punti raccolti con la prima di servizio e il 64% con la seconda, con un rendimento in risposta alla prima dell’avversario pari al 33%. Il canadese poco efficace soprattutto con la seconda in battuta con cui ottiene il 47% dei quindici.

Foto: LaPresse