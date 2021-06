Per Jannik Sinner e Feliciano Lopez, pur con una valida prestazione e un certo grado di incertezza nel risultato dei due set, il torneo di doppio all’ATP 500 del Queen’s termina ai quarti di finale. Ad eliminare il duo italo-spagnolo sono i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, numeri 1 del mondo di specialità, con il punteggio di 7-6(3) 7-5.

Nel primo set una sola volta si arriva al deciding point (che, per la coppia in risposta, equivale a una palla break), senza che però mai nessuno riesca a violare alcun turno di servizio tra i 12 che si succedono fino al tie-break, dove dall’1-3 i croati accelerano e vincono sei punti di fila.

C’è una chance per parte, nel secondo parziale, di prendere la parte netta del vantaggio nel secondo parziale, sull’1-0 per i croati e sul 2-2 per il duo in mezzo al quale passa un’intera generazione umana. Sul 6-5, però, Mektic e Pavic trovano il break a zero che consegna loro il match.

Per Sinner si è trattato del sesto impegno in doppio nel 2021: ad Adelaide e Dubai si è cimentato nella specialità in coppia con il polacco Hubert Hurkacz, mentre con Simone Bolelli aveva dovuto cedere subito, a Montecarlo, ai francesi Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.

Foto: LaPresse